Rocío Oliva contó que con Diego Maradona hablaron sobre la posibilidad de tener un hijo juntos

Rocío Oliva accedió a un mano a mano con Luis Novaresio en donde hablaron de que no pudo despedirse de Diego Maradona, de sus últimos días, y del tiempo que estuvieron juntos. Además, reveló el plan de formar una familia que tenía con el astro.

"Aprendí a conocerlo poco a poco. Yo no sabía mucho de su historia. Lo conocí totalmente amable, respetuoso, caballero. Conocí a sus hijas Dalma, Gianinna, Claudia, hemos compartido comidas, asados. Hasta ahí todo bien", explicó.

Además, se refirió a la aparición de sus otros hijos: "Después fueron pasando los años, fue conociendo a sus otros hijos. Yo trataba de acompañarlo, sentía que él tenía cosas sin resolver y necesitaba como un empujón. Yo era insistente. Por ahí él me decía no me hablés del tema de Junior. Yo ya no estaba con él cuando salió lo de los hijos cubanos. En el tiempo corto que lo podía ver no le preguntaba por eso".

El conductor le consultó sobre la idea de tener hijos y ella remarcó: "Sí, lo hemos hablado. Al principio lo hablaba él y yo no por la edad. Después llegó un momento en que estaba pensando más en la separación que en tener un hijo. No me arrepiento de no haber tenido un hijo con él".

Yanina Latorre apuntó durísimo contra Rocío Oliva: "Tenía dopado a Diego y le pegaba"

Yanina Latorre, hizo una grave acusación contra Rocío Oliva, ex y última pareja de Diego Armando Maradona quien falleció hace una semana. Argumentó que le pegaba, que una vez lo tiró por las escaleras y que "lo tenía dopado".

“Rocío manejó todo. Lo tenía dopado, es verdad que le daba cervezas, Rocío le pegaba y lo tiró por una escalera”, disparó sin freno y siguió: “El año pasado ella lo deja y Maradona no lo entendía, pero ella siguió manejando todo. Dejó al tal Charly, que era el secretario de Diego y los ‘ojos’ de Rocío ahí adentro”.

“Por ejemplo, si se hacían compras de supermercado para Diego, la mitad iba para la mamá de Rocío. La casa de Rocío y la mamá tiene un puesto de diarios que le puso Diego. La guita que podía sacar la usaba para mantener al hermanito, a la mamá y al padrastro, que estuvo trabajando para Maradona y, cuando se descompuso, estaba comiendo empanadas”, continuó.

“Lo tenían todo el día drogado con calmantes, borracho y cuando Diego quería decidir o hacer algo no podía. Dopado no saben con qué. Era muy difícil de entrar porque Rocío manejaba todo. Tiene un carácter tremendo. Y, la frase textual de mi fuente es, "le hacía la vida imposible a Dalma y a Gianinna. Le llenaba la cabeza a Diego", siguió.

“Esta persona me dice que miente totalmente cuando dice que no lo vio. Hasta junio lo vio, por eso la sacan a Rocío. Porque cuando Rocío lo tira a Maradona por la escalera porque no sé qué quería hacer él, se cae y se disloca el hombro, estaba la mamá del Chino Maradona", cerró fuertemente.