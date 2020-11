Yanina Latorre atacó a Jorge Rial y se metió en la polémica con Morena 

Yanina Latorre hizo un fuerte descargo y atacó directamente a Jorge Rial después de que el "intruso" se metiera en la polémica de Lola Latorre con Nacha Guevara.

“Laburás en este medio, de la manera que labura Yanina, es cosechar lo que sembrás. Ahora, exponer a tu hija a mandarla ahí... A mí me ha pasado un par de veces, yo me puse firme y dije 'no'. Más allá de que la decisión es personal. Ahora si venís y me preguntás como padre, te digo que no”, disparó el periodista en Intrusos en referencia a la exposición de la joven en el Cantando 2020.

Lo cierto es que, al escuchar estas palabras, la mujer de Diego Latorre disparó con saña contra el conductor y se metió en su pelea con Morena Rial.

"A Lola no la metí en el Cantando. La llamó el Chato, se reunieron, eligieron. Yo no soy como Jorge, Jorge es un papá abandónico. Ahora está casado con una tipa que está en contra de sus hijos como le pasó con Kämpfer. Por ahí Jorge, es hombre, tiene otra historia, otro instinto, prefiere mandar mensajes put... a la hija y ahora que está pasando un mal momento, sigue viviendo con Romina, deja que se peleen", disparó.

"Cada vez que hay un quilombo, cosa que yo no hago Jorge, vos llamás a todos los canales para que no pasen tu tema con Morena y yo me fumo estoica que todo el mundo hable de Lola", siguió y fue lapidaria: "Si hablamos de paternidad Rial vos y tu ex mujer se mandaron todas las cag.. con sus hijas"

