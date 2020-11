Rocío Oliva se quebró al hablar de la salud de Maradona

En el día de ayer, Diego Maradona cumplió sesenta años y recibió mensajes de cientos de personas. Pero la sorpresa se dio cuando Rocío Oliva habló sobre la salud del crack y rompió en llanto.

"El único deseo que tengo es que esté bien, hoy no lo vi tan bien. No vi al Diego que yo conozco y me da tristeza", expresó entre lágrimas.

"Mirá lo que voy a decir, pero prefiero al Diego del año pasado. Que se arme un quilombo en el cumpleaños y ver a ese Diego que canta, que baila, que canta, que tiene color en la cara y que está más gordito. Yo prefiero a ese Diego toda la vida", agregó.

Al ver las imágenes de Maradona junto a ella durante las distintas etapas del noviazgo, dijo: "Yo lo quiero ver así. No conmigo o con nadie, o sea que él esté así. Ese Diego que viaja, que va a Londres, que está en un barco, que sonríe. Pero bueno, también entiendo que cada uno está como quiere. Yo lo que te puedo decir es que puede estar mejor. Es una persona muy fuerte".