Rocío Quiroz contó públicamente el calvario que vivió con su expareja que la quiso matar

Instagram

Rocío Quiroz es una cantante de cumbia que viene remando su carrera desde hace varios años, sin embargo, su presencia en el “Cantando”, la ayudó a ganarse el corazón de más personas, tener mayor visibilidad y poder llevar su música a lugares donde aún no la conocían.

Moria Casán invitó a Rocío Quiroz a su programa “Moria es Moria”, donde tuvo un mano a mano bien intenso con la cantante, que se animó a revelar detalles de la violencia de género que vivió estando al lado de su expareja que lejos de apoyarla en su carrera, se enojaba y la atacaba.

Rocío Quiroz con Moria

La situación límite la vivió volviendo de gira “Vine cansada, él quería tener relaciones y yo no quería. Le dije que no quería hacer nada, y cuando me doy vuelta en la cama, me da una piña. Me deja todo el ojo morado”, empezó relatando Rocío Quiroz.

“Se me pone en la cama y me agarra con las piernas los brazos. Había ido a agarrar un cuchillo a la cocina y me decía que, si yo no iba a estar con él, no iba a estar con nadie”, continuó relatando Rocío Quiroz. Afortunadamente el violento se terminó yendo y ella pudo ser contenida por sus padres.

Rocío en el mano a mano con Moria

Luego de haber vivido semejante situación de violencia de género, Rocío Quiroz eligió no hacer nada al respecto, atravesó como pudo el difícil momento que le tocó vivir, con el único acompañamiento de sus padres, ya que ni siquiera le quiso revelar esto a sus hermanos para evitar que se generen más problemas.

Al día siguiente de esa terrible situación, Rocío Quiroz tenía que presentarse en público y recuerda que se maquilló para que nadie notara el golpe que tenía en el ojo. La artista reconoce que poder hacer lo que ama y cantarle a su gente fue lo que la ayudó a salir adelante.

No darse por vencida fue lo que la colocó en el lugar que hoy está, empoderada y pudiendo contar públicamente el calvario que tuvo que vivir al lado de un hombre violento, y que gracias a la música, a la contención de sus padres y el apoyo de los fans, pudo dejar atrás.