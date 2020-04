Rocío Rial furiosa con una seguidora que la acosa

Rocío Rial denunció publicamente a una usuaria de las redes sociales que no deja de mandarle mensajes e involucrarla en las polémicas de sus familiares. La hija de Jorge Rial, cansada de ser acosada por esta persona, se mostró totalmente enfadada y harta tras una vez más haber sido atacada.

"Señora no se aburre de hablarme ya? Hace un año que le digo que no me hable y sigue, que ganas de romper las pelotas que tiene", contestó la joven de 21 años a una usuaria luego de que la relacionara directamente en un escándalo que tuvo como protagonistas a Morena Rial y Facundo Ambrosioni.





Es que los padres de Francesco Ambrosioni quedaron expuestos en el mundo digital luego de un vivo en el que se los puede ver peleando. El mismo se viralizó, se habló de maltrato psicológico en reiteradas ocasiones y la señora denunciada enredó a Rocío en el asunto de forma agresiva: "@rochirial ... que violenta tu hermanita".