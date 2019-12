Cinthia Fernández contó una confesión que le hizo Martín Baclini a pesar de estar separados

Fueron una de las parejas más queridas por el público argentino, pero desde julio, Cinthia Fernández y Martín Baclini decidieron separarse y unos meses después lo hicieron público en la pantalla de "ShowMatch" aunque siguieron bailando y sobrellevando la relación hasta que quedaron eliminados.

Si bien ella quedó muy triste con el final de la relación, él continuó ayudándola con dinero para la educación de sus hijas y estando cerca de ella. Es más él contó que siempre ella lo necesita el va a estar para acompañarla y ayudarla en todo momento. Ahora, Cinthia contó lo que él le confesó la semana pasada cuando se encontraron a conversar.

"Martín me ayuda con un montón de cosas y me sigue ayudando. Pero no necesito que me mantengan. Con él tuvimos una charla muy linda, pero muy triste. Yo le dije que viva lo que sienta vivir. El es una persona muy especial. Hace 36 años que él está solo. Me dijo que me ama, pero que lucha con un estilo de vida que llevó siempre… Me dijo que está muy enamorado de mí. Yo en el inconsciente lo espero, pero él también se arriesga a perderme. Es la verdad", aseguró.