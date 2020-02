Tras el escándalo con Balbiani: el gesto de Rocío Rial que podría enojar a Romina Pereiro

La semana pasada mucho se dijo en torno a la salida de Angie Balbiani de Intrusos. Yanina Latorre sostuvo que fue a pedido de Romina Pereiro ya que se encontraba celosa, porque -según ella- le "beboteaba" a Jorge Rial. Sin embargo, en las últimas horas, Rocío, la menor de las hijas del periodista, tuvo un gesto que podría molestarle a la nutricionista, en medio de esta "guerra fría".

En que la amiga de Pampita subió una foto en su cuenta de Instagram que la heredera de Jorge no tardó en likear. Sí, Rochu le puso "me gusta" a la publicación y se podría entender como "apoyo" a la ex panelista del programa que conduce su padre.

Si bien hace tan solo unos días Rocío llegó de Miami con su papá y Romina, esto no fue impedimento para darle un guiño 2.0 a Angie.

¿Qué dirá Jorge de todo esto?