Morena Rial y Facundo Ambrosioni, en crisis: fuerte pelea en las redes

Morena Rial y Facundo Ambrosioni mantienen una dura convivencia en cuarentena. La mala relación quedó en evidencia cuando la hija de Jorge Rial hizo un vivo con una de sus amigas pero mostró un fuerte cruce entre ellos, en pleno intercambio con sus seguidores.

Mientras la cantante charlaba con una de sus amigas más íntimas, mantuvo una dura pelea con el deportista. "Tóxica", le dice él mientras que ella le responde: "Tóxica será tu vieja. Te corto wi fi a ver si te funciona bien", dijo mientras la amiga de la joven reía por la incómoda situación.

"Todas las veces que me cuerneó, una más. No te hagas el pel... Te voy a romper la cabeza. Pobre un día de estos chau, va a morir. Va a quedar en el recuerdo", siguió More.

Este video fue compartido en LAM donde intentaron comunicarse con ella sin éxito.