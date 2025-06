La moda puede unir celebridades que mantienen diferentes estilos. Pampita y Yanina Latorre son dos de las mujeres más influyentes de los medios de comunicación, ya sea por sus trabajos en la televisión, como es el caso de la conductora, como por su fashionismo, como es la modelo. Sin embargo, en ocasiones, ellas son también se unen y coinciden con una prenda fabulosa. En este invierno, lucieron la tendencia, pero remarcaron sus diferencias.

Pampita, Yanina Latorre

Pampita y Yanina Latorre: el conjunto tendencia y sus diferentes looks

Mientras Yanina Latorre estaba en la Argentina informando sobre el Wandagate y marcando tendencia en SQP, Pampita realizaba un lujoso viaje por Londres para pasar el cumpleaños de Martín Pepa y mostrar lo mejor de la próxima temporada de verano. Ambas mujeres tienen perfiles diferentes y seguidores que apuntan a ver su contenido por objetivos distintos. Sin embargo, eso no las hace ajenas a su fanatismo por la moda. Por eso, en las últimas horas, ambas lucieron el mismo traje que enamoró a todos.

La coincidencia de Pampita y Yanina Latorre

Se trata de un conjunto sastrero de saco y pantalón recto. El mismo presenta un detalle en la cintura: un cinturón de la misma tela y color que todo el conjunto. Por un lado, Carolina Ardohaín decidió ir por un look monocromático, que elevó su ya estilo sofisticado y sensual. Por eso, combinó con el traje verde inglés, una polera de lana del mismo color. Finalmente, cerró con sus anteojos de sol, más elegidos en otros outfits, y con unos tacos cerrados con punta.

Monocromático para Pampita

Unas horas más tardes, y para conducir en SQP, Yanina Latorre no pudo no enamorarse de ese look y mostró que también lo lució. Sin embargo, ella mantuvo su elegancia y sensualidad, marcando una postura llamativa en la televisión argentina. Para eso, y en diferencia de Pampita, lo combinó con una remera negra, de escote redondo, y unos tacos abiertos. Los mismos presentaban plataforma y stiletto, como ella suele usar para sus trabajos.

Sensual para Yanina Latorre

De esta manera, los seguidores de ambas pudieron ver cómo un mismo traje sastrero, del verde inglés ideal para la temporada de invierno, puede lucirse en diferentes personalidades e igualmente elevar sus estilos. Cada una buscó resaltar una parte de sus gustos personales, y lo marcaron con los accesorios y las remeras debajo del conjunto. Pampita y Yanina Latorre lucieron el mismo conjunto y explicaron cómo adaptar la tendencia para diferenciarse del resto.

A.E