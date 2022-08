Rodrigo De Paul le confesó su amor a Tini Stoessel: "Te amo"

La relación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul parece estar cada día más consolidada. Prueba de eso es que cada momento que tienen libre dentro de sus compromisos laborales, viajan para poder compartir tiempo juntos, tal como lo hizo la cantante en este último tiempo.

Si bien no es la primera vez que Rodrigo De Paul expresa su amor hacia Tini Stoessel, cabe destacar que sí es la primera vez que lo comparte en una publicación de su cuenta personal de Instagram, ya que la anterior fue en las historias que duran solo 24 horas y luego se borran.

De Paul y Tini.

El futbolista publicó una postal junto a su novia que fue tomada por la cantante en lo que parece ser una tienda de indumentaria. "Te amo", escribió De Paul. Por su parte, la intérprete de "Carne y Hueso" todavía no expresó sus sentimientos en público y se limitó a compartir la postal en las historias de su cuenta oficial de Instagram.

Lo que sorprendió a los seguidores del deportista es que en esta publicación en particular, limitó los comentarios, es decir que nadie puede escribir nada, solo dar "me gusta". De Paul no querría que los haters arruinen su declaración de amor.

La publicación de Rodrigo De Paul.

Tini Stoessel estuvo al cuidado de la hija de Rodrigo De Paul

Camila Homs se fue de vacaciones a Europa con su actual novio. Evidentemente todo estaba organizado de esa forma para que sus hijos puedan ver a su papá que está cumpliendo con sus responsabilidades laborales en dicho país.

Rodrigo De Paul jugó el miércoles un partido importante para él y en la tribuna estaban nada más y nada menos que Tini con su hija. Desde la cuenta de Instagram de "LAM" compartieron la tierna postal junto a la palabra "madrastra" y etiquetaron a la artista.