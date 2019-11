Rodrigo Noya, separado: Martina Scigliano confirmó la ruptura

A principios de 2019, Rodrigo Noya y Martina Scigliano blanqueaban su romance. Pese a que en ese momento el actor hacía poco terminaba su relación con Sofía, la mamá de su hijo Bautista, la pareja resistió las polémicas y afianzó su vínculo.

Sin embargo y luego de que la ex de Noya demandara Scigliano por haber publicado un video de su hijo en su cuenta de Instagram, la pareja decidió distanciarse. Así lo confirmó Martina a CARAS. "Estamos distanciados ahora. Con mucho amor y siguiendo en contacto", comenzó la joven.

Consultado sobre si la acción legal contra ella pesó en la pareja, la joven aseguró: "Es algo nuestro, un desgaste de la pareja que no significa que no haya amor. Hoy decidimos estar distanciados pero ninguno de los dos cierra las puertas a volver porque el amor está", continuó. "Obviamente no ayuda mucho lo de los conflictos pero eso nunca nos interfirió. Hacíamos oídos sordos y él arreglaba las cosas con su hijo. De hecho hoy estuvimos comiendo, terminamos muy bien", finalizó Scigliano.