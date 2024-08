Todos los fanáticos de LUZU TV estaban esperando que Nicolás Occhiato y Flor Jamín Peña confirmen que tenían una relación. Cuando todo parecía que se calmaba, la flamante pareja decidió compartir a su público que estaban de novios. Desde ese momento que todo lo que hagan el uno con el otro se viraliza en las redes sociales. Recientemente, el conductor realizó una romántica publicación por el cumpleaños de la bailarina.

La romántica publicación de Nicolás Occhiato para Flor Jazmín Peña por su cumpleaños

La romántica publicación de Nicolás Occhiato para Flor Jazmín Peña por su cumpleaños

"Feliz cumple amor de mi vida. Te vi por primera vez disfrazada de un personaje de la casa de papel en el que ni siquiera se te veía la cara y no me preguntes porque me llamaste la atención vos entre 5 personas que estaban igual, quien iba a decir que un tiempo después te ibas a convertir en mi persona favorita, en esa persona que cuando me mira a los ojos me lleva a un lugar de paz, de felicidad, de zona conocida, de familia y de un amor tan puro y sano que se puede estar incendiando el mundo y yo voy a estar hipnotizado en tus ojos", comenzó la publicación de Nico junto a varias fotos con Flor.

La romántica publicación de Nicolás Occhiato para Flor Jazmín Peña por su cumpleaños

"Desde que te conocí empezaron a pasar cosas increíbles en nuestras vidas, siempre siendo equipo juntos, después nos enamoramos y ahí entendí que claro, no hay chance que nuestras almas no se conozcan de otras vidas porque la sensación de familia cuando estamos abrazados y nos sentimos yo al menos no la sentí nunca en mi vida. Transformaste mi día a día en una peli, nos pusimos de novios y mi días pasaron de ser grises a tener colores, me enseñas todos los días algo nuevo, sos la persona que más admiro en este mundo, la mas empática, la más divertida, con la que más aprendo y con la que más disfruto cada segundo que pasa sea de vacaciones en un paraíso o tirados en el sillón un sábado a la tarde", siguió.

La romántica publicación de Nicolás Occhiato para Flor Jazmín Peña por su cumpleaños

La romántica publicación de Nicolás Occhiato para Flor Jazmín Peña por su cumpleaños

La romántica publicación de Nicolás Occhiato para Flor Jazmín Peña por su cumpleaños

"Te mereces ser la mujer más feliz de esta tierra, porque le regalas felicidad a todo el que te rodea y eso te hace muy mágica y especial para todo el que te tiene cerca. Te amo, me encantas, te admiro cada día más y mi sueño es que seamos equipo para toda la vida", finalizó Nico Occhiato la romántica publicación para Flor Jazmín Peña que enseguida se llenó de likes y comentarios de los seguidores de la pareja.

AF