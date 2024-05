Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato son una de las parejas más queridas de Argentina y también la más esperada. Después de cinco años de trabajar juntos y forjar una amistad, decidieron animarse al amor y ahora viven su noviazgo a pleno. Tanto es así que se viene una falsa boda en el Teatro Colón. La bailarina habló sobre el tema y también sobre los dichos de su ex pareja, Agustín Franzoni.

Agustín Franzoni y Flor Jazmín Peña

Flor Jazmín Peña hablo sobre su falsa boda con Nico Occhiato y sobre los dichos de Agustín Franzoni

"Es que nadie puede entender la peli. Entiendo que la gente que me bardea son fans de Occhiamín y eso, pero no podés juzgar el dolor ajeno porque nada se puede juzgar. Nadie puede sentir lo que yo siento ni nadie sabe lo que yo sentía”, dijo el bailarín en el podcast de Grego Rossello. “Yo jamás le fui infiel a Flor, jamás. Ni cerca”, cerró el ex conductor de LUZU TV.

Nico Occhiato y Flor Jazmín

A unos días de la falsa boda de los conductores de "Nadie Dice Nada" en una colaboración con Netflix y el canal de streaming, la bailarina habló con "Socios del Espectáculo" sobre su "casamiento" con su pareja y sobre algunos dichos de Franzoni en varios medios de comunicación.

"Vi lo que dijo. Yo repito lo que digo siempre, ni loca voy a hablar mal de Agus. No tengo nada malo para decir. Él fue una gran persona conmigo y creo que yo fui una gran persona con él”, explicó la bailarina. “Pasaron cosas que son un garrón pero que no tienen nada que ver con infidelidades, que tiene que ver con un desamor y que encima me enamoré de otra persona que se conocían", agregó la conductora.

Nico Occhiato y Flor Jazmín

"La realidad es que no hubo traición. En el momento en que me di cuenta no me pasaban cosas por un lado y por el otro sí tal vez me podían pasar, que también eran dudas y no sabía, la primera persona con la que lo hablé fue con él", siguió Flor Jazmín Peña sobre los dichos de Agustín Franzoni.

AF.