Momi Giardina terminó siendo tendencia en las redes sociales durante algunas horas luego de una transmisión en vivo del ciclo de streaming Nadie dice nada, pero la sorpresa fue que en ese momento ella no se encontraba en el estudio del programa sino que estaba disfrutando de sus vacaciones fuera del país.

Momi Giardina

El incidente en Nadie dice Nada

El hecho ocurrió mientras Nicolás Occhiato, Flor Jazmín Peña, Santiago Talledo y Nacho Elizalde, junto con una invitada especial Julieta Poggio. Mientras estos analizaban contenido de redes sociales, como es común en el programa. Entre los posteos que analizaban, Santi Talledo compartió al aire una historia de Momi Giardina en su Instagram, en esta se la puede ver en su cama con un texto que resaltaba “Una nonina larga pero muy bebotera la vieja”. Pero su amigo estuvo lento al salir de la publicación y se vio la siguiente historia.

En la siguiente hisotira se vio accidentalmente lo que la bailarina Momi Giardina publicó mientras está de vacaciones junto a su novio. En esta nueva historia, que solo podían ver las personas que estaban entre sus mejores amigos, la bailarina criticaba con gran dureza los dotes para cantar de Flor Vigna; ya que está última compartió un ensayó y el comentario de la bailarina fue “me hace conch… como canta”.

Nico Occhiato, Flor Jazmíny Flor Vigna

Está crítica, a pesar que solo estuvo unos segundos al aire, fue suficiente para que sus compañeros y muchos espectadores lo vean; lo que terminó con grandes reacciones. Ante esto tanto el conductor Nico Occhiato, que además es ex de Flor Vigna, y Santi Talledo demostraron su sorpresa. “¡Uy, no!” lo que dejó en sorpresa a todos en estudio por un momento. Para lo que la producción decidió cortar el momento y no dejar evidencia en lo que luego se subió en Youtube, tratando de que esta edición mitigara el gran impactó que podría tener esto en la audiencia.

Flor Vigna

La respuesta de Flor Vigna

Flor Vigna se refirió a este tema en una charla con Pepe Ochoa en LAM, “Me pareció raro, siempre que nos vimos en persona me saludó re bien. Me vino a ver a un show, pero parece que en mejores amigos le da por burlarse de mí” destacó la cantante. “Siempre nos tiramos buena onda con ella y con su hija y la verdad que me sorprendi” cerró el tema Flor Vigna este embarazoso momento al aire que dio vuelta por muchos lugares.

VDV