Stephanie Demner fue una de las ganadoras en los Premios Ídolo. Su emprendimiento Serendipity consiguió el galardón, mientras competía contra Nacho Elizalde, Grego Rosello, y Hernan Regiardo & Samantha Trottier. Sin embargo, los usuarios en redes sociales descubrieron que la influencer de moda le había copiado el look a la "Primera Dama de Luzu TV": Flor Jazmín.

Dos vestidos azules: el look que compartieron Stefi Demner y Flor Jazmín

Es fin de noviembre del 2023, y se celebran los Martín Fierro Latino. Flor Jazmín viaja hasta Miami con sus compañeros de "Nadie dice Nada", ya que son los nominados a "Mejor programa de streaming". Si bien no se llevaron el premio, la bailarina logró enamorar a todos con un hermoso vestido largo azul. Con cortes que estilizaban su imagen y detalles únicos, el diseño fue creado por la reconocida Márian Saud.

Al viajar nuevamente al 2024, en la alfombra roja de los Premios Ídolos, podemos encontrar exactamente el mismo vestido, lucido por la reconocida Stephanie Demner. Ante esto, los usuarios en redes no lo dejaron pasar e hicieron su memes y comentarios. Además, salió a la luz que las jovenes mediáticas no fueron las primeras que lucieron ese look.

Sofía Zámolo, el vestido azul le pertenecía a ella

No es necesario irnos tan lejos en el pasado. Al principio de noviembre del 2023, se celebraba un evento solidario, en el Hipódromo de Palermo. Una gala colaboraba con la Fundación Germinare, y permitió que los famosos vistieran lookazos que quedaron para el recuerdo. Una de ella fue Sofía Zámolo. La modelo y actriz usó el vestido azul de Márian Saud, y que luego fue visto sobre Flor Jazmín y Stephanie Demner.

Esta situación provocó diversos sentimientos entre los usuarios de redes sociales. Algunos criticaron el hecho de que la influencer de moda utilizara un modelo que ya había pasado por otras celebridades, mientras que otros se burlaron de este hecho e hicieron memes que se viralizaron. Sin embargo, todos podían coincidir en algo: las tres mujeres hermosas compartieron un look que solo resaltó más la belleza que cargan.