Pampita se encuentra disfrutando del verano europeo en Ibiza. La modelo venía de pasar unos días de vacaciones junto a sus hijos en la Patagonia, pero esta vez está en la isla, perteneciente a España, por un tema laboral.

Pampita de viaje en Ibiza, disfrutando del verano

La conductora está siendo la cara de un emprendimiento de una familia argentina, la cual lleva a descubrir lo mejor de las islas más hermosas del mundo.

Pampita está gozando de las noches en Ibiza

En este viaje, donde Pampita está disfrutando de las playas, los mares y la noche europea, la modelo no se olvida de su marido, Roberto García Moritán, y le dedicó un hermoso video con algo que tienen en común.

El gesto romántico de Pampita a Roberto García Moritán desde Ibiza

Aunque se encuentra disfrutando de unos hermosos días en Ibiza, Pampita es una madre y mujer muy presente. Es así como, la modelo estando en una fiesta en la isla de España, se tomó el tiempo de dedicarle un tierno video a su marido, Roberto García Moritán.

Pampita recuerda a su marido, Roberto García Moritán, en su viaje a Ibiza

Pampita publicó el video en sus historias de Instagram arrobando a su marido. En el se la puede ver a la modelo bailando en una fiesta una canción que parecería que compartiera con su pareja, es decir, que se la dedican el uno al otro.

La canción es "Love Is In The Air" de John Paul Young, un tema muy romántico que Pampita le dedicó a la distancia a Roberto García Moritán. La modelo lo arrobó en su historia de Instagram con un emoji de corazón.

Estando en Ibiza, Pampita igualmente extraña a su familia

Por su parte, Roberto García Moritán le respondió de forma virtual, ya que reposteó el video de su mujer en sus historias y le escribió "Yo también te amo amor". Sin dudas, esta pareja está más fuerte que nunca y ni las distancia los separa. Pampita, aunque se encuentra disfrutando un hermoso viaje, demuestra que extraña mucho a su familia.

C.S.