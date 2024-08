Una por una, todas las tendencias que instaló Pampita para el verano 2025

Pampita se luce durante sus vacaciones en Ibiza, España. Con salidas nocturnas, caminatas en la playa y la ciudad, y reuniones con amigos, la modelo disfruta de su tiempo libre a la vez que muestra la moda que se viene para el verano 2025, ya que se convirtió en una referente de todas las tendencias, por su impecable gusto y conocimientos.

Las tendencias de Pampita para la playa

La modelo instaló el uso de la trikini, en particular con su total black con brillos. En el balcón y con una vista espectacular, la bailarina muestra la comodidad de la prenda, a la vez que permite lucir parte de su cintura y su espalda. La trikini pertenece a la colección cápsula de Pampita para Cipitria, marca que decidió usar en su viaje a Ibiza.

Por otro lado, en recuerdos de su viaje a Brasil, se permitió mostrar con una enteriza White, con detalles en negro. Los mismos permiten que se luzca más la figura de la modelo, y la mantiene en colores tradicionales. La enteriza también pertenece a la colección de Pampita para Cipitria, y se unió a las tendencias del verano del 2025.

La moda nocturna para el verano

Pampita los llamó "Los shorts del verano", y se volvió uno de los deseos en la moda para todos sus seguidores. Con un crop top negro y un short de jean, le dio la bienvenida a la los brillos para las salidas nocturnas. Sin embargo, le dio enfoque en el short, que presenta un estilo de los 2000 y vuelve a traerlos 24 años después. Con esta prenda comodín del verano, muestra comodidad y sensualidad al mismo tiempo.

Las tardes del verano para Pampita

Durante su, también reciente, viaje a Nueva York, la modelo y bailarina lució un estilo romántico que cautivó a todos. En las calles de la Gran Manzana, Pampita modeló un mini dress blanco, con sandalias normcore negras y una bandolera al tono. No dejó pasar los accesorios que la acompañaron: optó por llevar un rodete prolijo, gafas de sol y elevó el look con una gargantilla y aros dorados. De esta manera, presentó un look elegante y fresco para recorrer las ciudades más hermosas.

Pampita sigue marcando tendencias en la moda, a través de sus magníficos viajes y divertidos eventos. La modelo continuará con sus proyectos a lo largo del año, luego de las vacaciones que decidió disfrutar en familia. Junto a sus seres queridos, dejó hermosas prendas que sus seguidores desean usar en el verano argentino del 2025.