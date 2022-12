Romina Gaetani confirmó su separación: "Si no hay amor, que no haya nada"

Romina Gaetani sorprendió a los televidentes con una confesión sobre su estado civil. Cuando menos lo esperaban, la actriz confirmó que está "Felizmente separada" de Marcelo, el cirujano con el que estaba en pareja hasta hace apenas unos días.

En diálogo con "Socios del Espectáculo", Romina Gaetani expresó: "Por el momento estoy bien así". La artista reveló que la ruptura se dio "hace poco", aunque lo contó entre risas, por lo que significa que lo está llevando bastante bien.

Romina Gaetani.

Al ser consultada sobre cómo es el hombre que podría ganarse su corazón, la actriz manifestó: "En este momento, a poco tiempo de estar separada puedo llegar a dsecirte cualquier barbaridad y no me conviene. Dentro de unos meses podemos volver a hablar y te digo qué perfil estoy buscando, ahora no".

Cómo procesa Romina Gaetani la separación

Con total sinceridad, Romina Gaetani aseguró que se permite atravesar todas las etapas que conlleva superar una separación. "Estoy haciendo el duelo. Yo soy de las que se toma el tiempo para el duelo, me quedo en casa", sentenció la artista.

"Primero digo 'Qué alivio', después te lloro un poco, después digo 'la conferencia de mi madre' y después equilibro y digo 'bueno, a laburar y a seguir adelante'. Si no era amor, que no haya nada entonces", aseguró Gaetani.