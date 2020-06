Romina Malaspina habló de su relación con Vicuña tras la polémica por un picante chat

Romina Malaspina habló del supuesto chat que tuvo con Benjamín Vicuña, hace ya varios años.

Los rumores de una relación entre ellos comenzaron cuando circuló una pícara conversación en la que parecía haber un coqueteo constante. De visita en Los ángeles de la mañana, la conductora de Canal 26 dio sus explicaciones y negó las versiones.

"Nunca lo tuvimos, no son míos los chats. ¿Cómo voy a escribir un chat estando adentro de un reality, si no tengo celular? Y otra cosa, ese chat está hecho con un Samsung, y yo tuve iPhone toda la vida, y te das cuenta por la letra”, dijo Romina cuando le preguntaron por estas versiones.

“Pero ¿quién pudo haberte hecho eso?”, le preguntó Mariana Brey. “Es que no sé quién lo hizo, me encantaría saberlo, pero me hicieron una cosa de prensa cuando yo estaba adentro de un reality, y si vos ves mis tuits en 2017, yo ya tenía iPhone, porque decía ‘tuit desde iPhone’. Y esos chats aparecen en 2017 con un Samsung”, declaró ella.