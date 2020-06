En LAM recordaron el chat entre Romina Malaspina con Benjamín Vicuña

Romina Malaspina se convirtió en una de las figuras de la semana tras las críticas por su look en el noticiero de Canal 26. La ex participante de Gran Hermano es una de las conductoras del momento pero también estuvo involucrada en un escándalo hace ya algunos años.

Fue Mariana Brey quien revivió el momento en Los ángeles de la mañana y recordó que fue nombrada como la tercera en discordia entre Benjamín Vicuña y la China Suárez. "Hay un dato que, por lo menos se me pasó a mí, yo no recordaba que ella había tenido un chat privado con Vicuña, eso se me pasó", dijo la periodista en el programa.

“A mí no, pero lo dejé pasar porque eran otros tiempos. Inclusive lo comentamos acá”, dijo Ángel de Brito y aprovechó la ocasión para tirarle un palito a la China. “No te metas con una embarazada, porque después se ofende. Se cuelgan del embarazo y empiezan a decir estupideces, como la China Suárez. Porque los hombres son infieles en cualquier momento”, disparó.

En 2017, año en el que el escándalo salió a la luz, Vicuña negó rotundamente tener vínculo con la rubia. “Esa conversación es absolutamente falsa. Nunca existió", dijo.