VIDEO | El reencuentro de Martín Insaurralde con su hija Chloé

View this post on Instagram

Papá volvió a casa y por acá es todo felicidad y agradecimiento! Fueron días difíciles pero nunca dudamos de que todo iba a salir bien ❤️ Feliz de tenerte con nosotras de nuevo @minsaurralde_ , sos un ejemplo para Chloe y también para mi porque nadie luchó tanto como vos 🙏🏼 Te amamos!!!! Gracias a todos ustedes por estar pendientes de mi familia en estos días, los sentimos muy cerca 🙏🏼✨ Gracias por el amor y los buenos deseos 🥰