Romina Pereiro y Jorge Rial celebran su primer aniversario de bodas: ¡todas las fotos y la intimidad del casamiento!

Fue el 20 de abril de 2019, y luego de dos años y medio de romance, cuando Romina Pereiro y Jorge Rial se convertían en marido y mujer. Una fecha que inició un nuevo capítulo de su historia de amor y que ahora celebrarán en plena cuarentena, pero más felices que nunca. Una boda íntima y campestre en El Abierto, un espacio con parque el barrio de Saavedra, fue la elección de la pareja, que hoy también festeja su primer aniversario de casados con nuevo hogar.

¿Una de las particularidades de la fiesta? Entre las condiciones para ingresar se pidió a sus noventa invitados que dejaran afuera sus celulares. Los novios querían una fiesta diferente, tranquila y enfocada en su familia y así fue como la vivieron. Entre los presentes estuvieron las hijas de Rial, Rocío y Morena, junto con su bebé recién nacido y su pareja, y las hijas de Romina, Emma y Violeta. También asistieron Guillermo Marín, íntimo amigo de Rial, y su hoy exmujer, Valeria Archimó y los integrantes del programa Intrusos, entre otros afectos.

Con el sol aún en el horizonte, la ceremonia del civil se inició sobre las 18:00 horas en el jardín del lugar, donde las hijas de novia caminaron tomadas de la manos de su mamá hacia el altar. Una hora y media después, abrazados y visiblemente emocionados, Jorge y Romina saludaron a la prensa luego de dar el “Sí, quiero”.

La diseñadora Paz Cornú, amiga de Pereiro, fue quien se ocupó del vestido de la novia. “Es algo sexy, con encaje francés, terminaciones bordadas, algo de plumetí con transparencias y un escote”, había adelantado Romina sobre uno de los dos vestidos que usó. “Hice uno formal y otro más cómodo para el momento del baile. Ella tiene una altura increíble y yo quería resaltar eso. El vestido tiene una cosa angelical y sexy. Ambos están hechos en géneros livianos, es una novia muy actual, diferente quizás a la cosa tradicional de muchas capas y telas”, explicó Cornú, quien también vistió a las hijas de la novia.

Para agasajar a sus 90 invitados, los novios eligieron un catering a cargo del chef Pablo Massey, quien ofreció un tapeo informal y una isla de fuegos con variedad de carnes al asador. De entrada los invitados pudieron degustar una burrata con cherrys quemados, baby leef, aceite verde, polvo de olivas negras y bruschetta de focaccia. Y como plato principal les ofrecieron un bife de chorizo angosto con papas que podían ser al alioli o al chimichurri de hierbas. ¿El postre? Un volcán de chocolate, helado de crema y almendras caramelizadas.

Otra de las singularidades del divertido festejo fue el pastel de bodas. Por la inminencia del domingo de Pascuas, los novios eligieron un gran bombón de chocolate como torta de casamiento y de tres pisos, que no cortaron sino que estallaron como si fuera un huevo de pascuas. Adentro estaban las golosinas preferidas del conductor y la nutricionista, que repartieron entre los invitados.

La música elegida para la ocasión contó con los grandes éxitos de los 80 y fue Dj Sarapura quien con su selección de clásicos hizo bailar a todos hasta las 2 de la mañana, hora en la que terminó la fiesta. La organización del evento estuvo a cargo de la empresa Plan V, de Claudia Villafañe, y para la lista de casamiento, los novios pidieron que se donara todo a una escuela rural de Misiones.

“Con Jorge hubo un chispazo fuerte desde ese primer día en el que nos juntamos a desayunar y a conocernos. Me encanta que sea tan inteligente, además de súper sexy… ¡Siempre lo digo!”, le confesó Pereiro a CARAS en la previa de su boda. La bella morocha también reconoció que la asustaba la popularidad de su novio, pero que Rial “tiene un humor que me encanta, más bien ácido. Nos reímos mucho y por su experiencia me hace bajar mil revoluciones y sentirme segura. Además, él se lleva súper bien con mis hijas; puede jugar con ellas a la par tirado en el piso, ver las películas que las nenas quieren, compartir una merienda y hasta las lleva al colegio cuando yo no puedo”.

En un día inolvidable para los novios y los suyos, Rial también se expresó en su perfil de Instagram: “Acá estamos. Ante el día más importante de nuestra vida. Vamos a casarnos en una época donde casi no se usa. Pero nosotros quisimos ir más allá. Transformar este día en un homenaje a nuestro amor. Pero también a Morena, Rocio, Violeta y Emma. Nuestras hijas. ¡Me olvidaba! Y Francesco, mi nieto. Cumplo un sueño. Más grande de lo que imaginé. Gracias @romipereiro Gracias por darme amor. Parece fácil decirlo. Pero es un esfuerzo enorme. Vos pudiste vencer mis miedos y mis mañas. Devolverme la alegría. Hoy es el primer día del resto de nuestras vidas. Te amo”, concluyó el conductor, con notable emoción.