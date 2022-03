Romina Pereiro rompió el silencio sobre su separación con Jorge Rial: "No me siento cómoda"

Romina Pereiro habló por primera vez de su separación con Jorge Rial en medio de los rumores de romance con Alejandra Quevedo.

La nutricionista dio su palabra en Socios del espectáculo, que debutó este lunes en El trece, y aclaró los tantos. “Mira, los quiero un montón a Rodri y a Adrián. ¡Bailé con ellos el vals en mi casamiento, entendés!”, dijo sobre su vínculo con los conductores del ciclo.

“No me siento cómoda hablando de algo que tenga que ver con lo privado. Sé que soy familiar de una persona muy pública, pero yo trato de acompañar desde el lado que puedo”, dijo Romina Pereiro.

“Sé que yo soy un poco pública y que quieren saber, pero me siento incómoda y no me sale”, agregó.

Cuál fue la reacción de Romina Pereiro antes de la separación con Jorge Rial

Antes de que se confirme el supuesto romance de Alejandra Quevedo y Jorge Rial, Pampito Perelló Aciar habló sobre la actitud de Romina Pereiro al enterarse de estos rumores.

"Romina hacía mucho tiempo venía persiguiendo personas preguntándoles '¿vos estás con Jorge?'", disparó el panelista en Mañanísima.

Los rumores apuntan a que Jorge Rial comenzó una relación con Quevedo tras su separación con Romina Pereiro.