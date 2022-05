Romina Pereiro confirmó que tuvo una salida con Jorge Rial

Romina Pereiro estuvo en el programa de América TV, “Es por ahí” y entre los temas que habló, estuvo, su actual vínculo con Jorge Rial, cuya separación en febrero de este año, fue una de las más mencionadas y que aún sigue dando de qué hablar.

Sin entrar a dar muchos detalles y fiel a su personalidad, Romina Pereiro le confirmó a Guido Zaffora, con una sonrisa, que sí tuvo una cena con Jorge Rial. “¿Se siguen viendo, hay una buena relación?”, le preguntó Guido a Romina y su respuesta fue muy clara: “Sí, hay buena relación”.

Romina Pereiro y Jorge Rial juntos en una cena.

Respecto a una posible reconciliación entre ella y Jorge Rial, la nutricionista dijo: “No quiero decir nada de todo eso”, e hizo énfasis en la buena relación que tienen los dos ahora. “La verdad es que estamos separados, que hay buena relación, hay buena relación con las nenas, él las ama y ellas a él”.

Romina volvió a dar notas, luego de todo el escándalo de su separación con Rial y remarcó que no la pasó bien con algunas cosas que se dijeron de ella que no eran ciertas y que no se explicaba cómo o de dónde las sacaban y reconoció que le hicieron mal.

“Hay que pasar esos momentos fuertes de crisis, que siempre vienen por algo. Aprender de ellos. Yo entiendo y respeto el trabajo de todos, no tengo ningún problema con nadie, pero hay cosas que no puedo manejar, que no me gustan, que no me siento cómoda”. expresó la nutricionista.

Romina Pereiro superó el escándalo y ahora presenta su libro

Romina Pereiro presentó en la reciente Feria del Libro de Buenos Aires, su libro “101 Nutri Tips”, para toda la familia. La nutricionista vive ahora otro momento, mucho más tranquila, se le ve feliz y enfocada en sus hijas y sus proyectos personales.

“Para mi, es fundamental trabajar en equipo y con personas que aman lo que hacen. Tengo a los mejores, porque además son incondicionales y por eso quiero agradecerles que me banquen en toda”, escribió Romina Pereiro en uno de sus posteos desde la Feria del Libro, donde presentó su segundo libro.