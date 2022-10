Rusherking estuvo invitado a Almorzando con Juana, el programa que conduce Juana Viale los domingos al mediodía.

El cantante almorzó junto a la nieta de Mirtha Legrand en la cabecera y con los otros invitados: Cae, Betiana Blum y María Julia Oliván.

En un momento la actriz de Esperando la carroza comenzó a toser y el exMasterChef le regaló un caramelo.

Luego de esto, la conductora le hizo un pedido particular al novio de la China Suárez que logró incomodarlo.

Rusherking rechazó un pedido de Juana Viale que lo incomodó: "Acá no".

"¿Te animás a cantar un poco?", le preguntó Juana Viale a Rusherking mientras almorzaban. "Más vale, ¿pero allá?", le respondió el cantante. "No acá, en la mesa, un a capela", aclaró la conductora.

Visiblemente incómodo, el novio de la China Suárez señaló: "No, yo quiero hacer un show bien, acá no. Me da cosa cuando estamos comiendo ponerme a cantar. No sé si me da. Allá sí, cantamos de una".

Cae se sumó y arreglaron para hacer una presentación juntos con freestyle al terminar de almorzar. "Pasa que si nos ponemos a cantar en la mesa somos unos desubicados", agregó Rusherking.

Rusherking reaccionó con sorpresa a los planes de boda con la China Suárez: "¿Eh?"

Rusherking, antes de sentarse a hablar con la presentadora, pasó por el backstage de La Mesaza y respondió las ocurrentes preguntas de su host digital, Pepe Ochoa.

El periodista fue directo al grano y le preguntó al cantante, si se casaría con la China Suárez, su novia. La reacción del artista fue de sorpresa, aun sabiendo que hace poco se conoció su voluntad de casarse con la actriz.

Rusherking y Juana Viale.

"Pensás en casarte?", fue la pregunta. "Sí, obvio, yo pienso en casarme". ¿Con la China Suárez?", repreguntó Pepe. "¿Eh?... Más vale. Si el día de mañana nos tenemos que casar, nos casamos, ¡más vale! Me encantaría!", cerró el cantante.

Sobre el amor a primera vista, Rusherking respondió que cree en él. "Aguante el amor a primera vista". El novio de la China Suárez aseguró que nunca antes le había pasado, pero que esa sensación de encontrar el amor en el primer momento, la experimento cuando conoció a la China Suárez. "No siempre, el último sí", fue la respuesta del artista a la pregunta de Pepe, sí había tenido amores a primera vista.