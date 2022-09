Rusherking se enojó con la China Suárez por María Becerra: "Estaba sacado"

Al parecer, a Rusherking no le gustó nada que la China Suárez hablara sobre su ex, María Becerra. Según el periodista Juan Etchegoyen existió una llamada telefónica que le habría hecho el cantante a la actriz en la que le manifestó su enojo.

Según los trascendidos, las declaraciones de Suárez en su cuenta de Instagram no le habrían caído para nada bien a su novio. “La China Suárez hizo un vivo de Instagram que duró más de una hora y mientras respondía algunas preguntas de sus seguidores habló de María Becerra y esto al parecer no le gustó nada a su novio Rusherking”, contó Etchegoyen en Mitre Live.

Tras ver el vivo de La China, Rusherking la habría llamado por teléfono para hacerle un contundente reclamo. “La charla duró un rato porque me cuentan que Rusher estaba sacado, y le habría dicho que no quiere que la nombre más. 'Le das de comer a los vampiros' (por el periodismo), le dijo”.



“Esto me lo contaron hoy temprano, no me quiero imaginar cómo debe estar ahora cuando todos los portales hablan de este tema. Me dijeron eso, que Rusherking habría reaccionado de la peor manera cuando escuchó a su novia hablar de su ex”, continuó el conductor de Mitre Live.

Finalmente, sobre la reacción de China Suárez, Juan sostuvo: “Veremos cómo sigue esto, si finalmente es una discusión de pareja o hay algo más, también me dijeron que a la China no le gustó nada que su novio le haga este pedido, ella quiere libertad siempre en sus vínculos”.

Qué dijo la China Suárez sobre María Becerra, la ex de Rusherking

La China Suárez sorprendió en la noche del lunes realizando un vivo con todos sus seguidores en Instagram. La actriz habló de todo, pero en especial sus fanáticos le pidieron que opinara sobre María Becerra, expareja de su actual novio, Rusherking. Sin muchas vueltas, decidió decir lo que piensa sobre la cantante.

"(Opino) que María es una mega artista. La rompe, no sé por qué piensan que pienso otra cosa. Me encanta su música", había respondido la actriz aclarando los tantos.

La palabra de Rusherking sobre su ruptura con María Becerra

Tiempo después de terminar su vínculo con María Becerra, Rusherking dio precisiones sobre la ruptura que no estuvo en buenos términos.

"Tengo una imagen buena de María. Lamentablemente terminamos mal, como es públicamente conocido, pero me quedo con las cosas buenas que vivimos", dijo el trapero en "Terapia Picante", el ciclo de YouTube conducido por Alan Parodi.

"Tengo un buen recuerdo sobre ella, obvio. No es que está todo mal", cerró sobre su vínculo.