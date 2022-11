Rusherking recordó cómo fueron sus primeros acercamientos con la China Suárez

Rusherking brindó una entrevista con Grego Roselló en donde dio detalles de cómo comenzó su romance con la China Suárez y cómo fueron sus primeros acercamientos.

"Cuando nos conocimos en una fiesta, ella me invitó un Fernet. Pero yo, con respeto... Yo sabía que ella era China Suárez, pero no iba a acercarme a hacerme el banana ahí porque no correspondía", reveló el cantante sobre el primer acercamiento con la actriz.

"Me parecía hermosa y me moría de ganas de chamullarla, pero no pintaba ni a palos... Y después se dio todo, hablamos por Instagram y nos vimos, todo", cerró Rusher asegurando que está en una gran etapa con la China y "muy feliz" por la relación que mantienen.

Rusherking reveló cuál fue la reacción de sus amigos cuando se enteraron que salía con la China Suárez

En diálogo con Grego Rosello, Rusherking reveló cuáles fueron los comentarios que recibió de parte de sus amigos cuando les contó que estaba saliendo con la China Suárez. "Fue un flash porque yo no sabía que era tan conocida, pero la gente está loca, en Twitter felicitándome, me decían 'Sos un capo'", relató el vocalista.

"¿Podés creer que yo no la conocía? y se lo dije, yo no vi 'Casi Ángeles' y ella lo sabe", agregó para explicar el motivo de su sorpresa al ver la reacción de su entorno.