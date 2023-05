Rusherking sorprendió a sus seguidores al reaccionar contra Tiago PZK en Twitter luego de que su colega cuestionara que anunció el lanzamiento de un nuevo tema el mismo día que él.

"La pelea mental de quedarse callado o responderle a los wachines de twitter", lanzó Tiago PZK en primera instancia. "Por mi lado, ya le dije al big de correr la fecha del lanzamiento, después les digo cuándo. Los amo", escribió Rusherking.

Tiago PZK y Rusherking.

Pero Tiago fue por más y twitteró: "En entrevistas hablan de unión, después te pisan todos el tema". Ahí fue que Rusher se dirigió directamente a su colega y expresó: "Me mata Tiago tirando tweets como si tuviera razón jajaja. Bueno, ya fue, yo no me voy a pelear por esta boludez".

Seguido a eso, la gente puso en duda la veracidad de la discusión, teniendo en cuenta que Tiago y Rusher son amigos desde que empezaron sus respectivas carreras musicales, pero el intérprete de "Intensidad" le puso punto final a los rumores de que sea armado: "Lo peor es que la gente piensa que les estamos mintiendo jajaja. Si supieran que no nos da la cabeza, posta".

Los tweets de los artistas.

Qué pasa entre Rusherking y Tiago PZK

Si bien, Rusher negó que sea algo fingido, los seguidores de ambos sugirieron que se trata de una movida de prensa para lanzar un tema que habrían grabado todos los integrantes de "Los del Espacio". Cabe recordar que María Becerra adelantó también que haría una colaboración con Duki, lo que alimenta la versión de los fans.

Lit Killah, Tiago, Rusherking, María Becerra y Duki formaban un grupo al que llamaron "Los del Espacio". Todos los artistas se fueron a vivir juntos en cuarentena para componer y tenían un canal de streaming donde compartían momentos con sus fans.

"Los del Espacio".

Como si eso fuera poco, todos comparten un mismo tatuaje que se hicieron mientras vivían juntos. La convivencia se terminó cuando fueron víctimas de un asalto, motivo por el cual decidieron abandonar la casa que compartían.

La colaboración de "Los del Espacio" es algo que los fanáticos de su música esperan desde que salió "Además de Mí", colaboración que grabaron Lit Killah, Tiago, Rusherking, María Becerra, KHEA y Duki en el 2021.