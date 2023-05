La China Suárez y Rusherking no volvieron a mostrarse juntos desde que anunciaron su separación. Aunque los motivos nunca quedaron claros para quienes seguían a la pareja, ninguna de las partes parece tener interés en saber nada con el otro.

En esta oportunidad, la China Suárez compartió una publicación en las historias de su cuenta oficial de Instagram y muchos relacionaron las palabras del posteo con Rusherking. Si bien la artista no aclaró a quién van dedicadas las palabras, tranquilamente podría tratarse del cantante.

China Suárez y Rusherking.

"Me falló gente que me vio llorar, se quedó en mi casa a dormir, gente que comió en mi mesa y conoció a mi familia, mira si me va a sorprender algo más a estas alturas de la vida", se leía en la postal que compartió la China.

Cabe recordar que en diálogo con "Intrusos", la China aseguró que la relación con el cantante era una etapa cerrada y que se consideraba una persona de procesos cortos, que logró dejar atrás todo lo que había que dejar atrás. Esto indica que la ruptura ya sería un tema superado.

La publicación de la China Suárez.

La China Suárez mostró a su sobrina

Es de público conocimiento que el hermano de la China se convirtió en padre por primera vez. La llegada de la nueva integrante de la familia fue celebrada por la cantante que dejó evidencia de su felicidad en las redes.

La China Suárez con su sobrina, Miu.

Durante el fin de semana, la China Suárez fue a visitar a su hermano y su cuñada y compartió una tierna postal con su sobrina en brazos. La pequeña Miu sigue durmió en los brazos de su tía y luego en los de su prima, Rufina Cabré.