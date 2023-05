La respuesta de Rusherking luego de que sus fanáticos apuntarán que estaba triste en su cumpleaños: ''No me gusta''

Rusherking cumplió 23 años el pasado 20 de mayo y con motivo de su ‘’vuelta al sol’’, viajó a su provincia Santiago del Estero para festejar junto a sus familiares y amigos más íntimos. Mediante su cuenta de Instagram, el artista compartió postales de sus días, sin embargo, sus fanáticos notaron que se lo veía triste en varias de las imágenes y vídeos.

Un día después de la celebración, Rusher recurrió a sus redes sociales para contestar los mensajes de cariño y mucho amor de sus fans y aprovechó para aclarar que no estaba ‘’bajón’’.

El tweet de Rusherking

‘’Recién vi unos tiktoks que decían que estaba re triste en las historias de ayer’’, comenzó el tuit del artista y luego añadió con gracia: ‘’Jajajajaja taba re en pedo y cómo saben q no me gusta me cantaron el cumpleaños 40 veces los culiaos. Los amo estoy FELIZ’’, cerró muy alegre.

Cabe recordar, que la China Suárez y Rusherking le pusieron punto final a su relación hace casi dos meses, en cuanto a los motivos de su separación no está muy claro. Pero la realidad, es cada uno siguió con su camino y las indirectas que se mandaban parecen haber terminado.

Cómo festejó su cumpleaños Rusherking

Entre familiares, amigos y comida, Rusher festejó su cumpleaños de una manera austera, bajo perfil y sin grandes festejos. Desde sus historias de Instagram mostró su torta de cumpleaños: ''Cumpleaños de mi hermana y el mío en familia'', escribió el cantante, junto a un emoji de corazón.

Rusherking

Luego, el artista agregó: ''Gracias por los regalitos'', junto a un vídeo, en donde se puede apreciar una gran torta blanca de cumpleaños, con el número 23. Además reposteo una storie de una cuenta fan de Mendoza, dedicándole un mensaje: ''Felices 23, a mi taurino fav'', a lo que Rusher contestó: ''23 no son nada, me convierto en Jordan''.

