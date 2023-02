Rusherking es uno de los cantantes de “Trap” del momento, con casi 4 millones de seguidores en Instagram que deliran por sus canciones y lo siguen a todos los lugares donde el artista se presenta.

El joven de Santiago del Estero poco a poco va entendiendo lo que significa para los jóvenes que escuchan su música y se sienten identificados: “Las fans me agradecen por la música y muchas me hacen hincapié en que las acompañé durante momentos difíciles, La verdad es que es una locura y todo esto es muy importante para mí. Estoy trabajando en aceptar y entender el impacto que tiene la música que hacemos en la gente. Es un shock”.

Rusherking

Los detalles desconocidos de la infancia de Rusherking

Sin embargo hoy vemos el lado exitoso del cantante y viviendo un sueño, estar en pareja con una de las mujeres más hermosas de la Argentina, la China Suárez.

Pero no todo fue color de rosa para Rusherking en una entrevista manifestó lo duro que fue sus comienzos: “Mi papá es taxista y mi mamá es ama de casa”, contó comenzando a construir el relato de su vida. “Mi papá labura todo el día y viví una infancia muy humilde. A veces no teníamos para comer. Tomábamos mate cocido al mediodía y a la noche tomábamos mate cocido con pan”.

Rusherking

Siempre tuvo esa pasión por el “Freestyle” y al notar que en su provincia no iba a poder desarrollarse, decidió encaminar su sueño a Buenos Aires. Al principio no fue fácil pero se las ingeniaba para poder comer y pernoctar en algún lugar. “Al principio con mis amigos dormíamos en el sótano de una peluquería. A veces no teníamos dónde dormir o dónde comer”, explicó el trapero.