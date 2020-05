Nació Mía, la hija de Sabrina Garciarena y Germán Paoloski

Sabrina Garciarena y Germán Paoloski se convirtieron en papás por tercera vez. Esta mañana nació Mía, mediante cesárea programada y en el Sanatorio Otamendi.

La actriz y su niña están en perfecto estado de salud y fueron atendidos con su obstetra Martín Attie, quien también acompañó a la intérprete en sus anteriores embarazos.

Días atrás, Sabrina habló en exclusiva con CARAS y contó cómo vivió los días previos al nacimiento de su bebé. “ Ya tuve dos cesáreas así que creo que ahora también será así. Me cuidé quedándome en casa y solo salí dos veces para el control médico y ya me dijeron que no vuelvo hasta el parto. Sé que te piden que te presentes 48 horas antes para hacerte el test del coronavirus”, contó.

“Germán sí va a estar en el parto. Lo diferente es que cuando antes y por lo general los chicos se quedaban en casa con los abuelos o con una tía, esta vez Germán me va a llevar y a estar en el parto, pero luego va a volver para estar con ellos. Porque por el tema de la pandemia tampoco queremos moverlos de un lado para el otro. No queremos exponerlos. Voy a quedar internada sola y él vendrá cuando pueda. La prioridad también son los chicos”, aseguró la actriz de Chekka Buenos Aires.