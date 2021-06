Sabrina Rojas habló de su soltería con una referencia a Horacio Cabak

El 20 de mayo, Sabrina Rojas y Luciano Castro confirmaron su separación tras doce años en pareja.

En una de sus primeras salidas de soltera, la modelo habló con Implacables y dio detalles de cómo lleva este tiempo en soledad.

"Cuando las cuentas están saldadas, cuando las dos personas se quieren, te podés llevar bien. Es la vida. A veces no todo es el amor. Es la convivencia, las cosas decaen un poco y hay que tomar distancia", aseguró.

Enfocada en la crianza de Fausto y Esperanza, Sabrina Rojas disfrutó de una noche con amigas mientras hace el duelo por la separación. "Yo soy como (Horacio) Cabak, no hablo de mi vida privada", dijo al ser consulta por la mujer con la que se relacionó a su ex en las últimas semanas.

"Ya tengo 41 años. Quedar soltera a los 41 es el momento ideal. Yo la paso bien desde el primer día. Después el tiempo dirá", concluyó.

Luciano Castro tiene nuevo amor tras su ruptura con Sabrina Rojas

La buena onda entre Sabrina Rojas y Luciano Castro se mantiene a pesar de que algunas versiones dan por hecho que el actor tiene nuevo amor.

Semanas atrás, Ángel de Brito confirmó que el morocho fue visto con una misteriosa mujer. "El que esta acompañado después de separarse de su mujer. Pero ya está rehaciendo su vida. Luciano Castro", dio a conocer el periodista en LAM.

"Fue visto el fin de semana en un baño cerrado de Tortugas ingresando con su camioneta con una chica que no vamos a dar la identidad porque no la tengo. No es conocida", continuó Ángel con los detalles.