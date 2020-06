Quique Sacco, su madre y María Eugenia Vidal: contagiados con Covid 19 por contacto estrecho, se mantienen asintomáticos

La sorpresiva noticia de que la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal (46), tenía coronavirus fue el comienzo. Además de que todos los que habían tenido contacto con ella pertenecientes a su entorno político fueron testeados, había un nombre que empezó a circular en el medio como posible sospechoso por la estrecha relación que mantiene con la política. Se trataba del periodista Enrique “Quique” Sacco (56), pareja de “Mariu”. Con el correr de las horas, algunas sospechas fueron descartadas, pero al mismo tiempo otras fueron confirmadas. A días de haber debutado con su nuevo programa “De Lado a Lado” (lunes a viernes, de 18:00 a 20:00 horas, por AM 1030 Del Plata), Sacco expresó: “Les voy a contar la historia: al otro día de enterarme del positivo de María Eugenia, me sometí al hisopado, porque el contacto estrecho es una de las causas por las que te tenés que hisopar. El test dio positivo, por lo tanto, lo primero que hice fue avisarle a las autoridades de la radio, para que se tomen los recaudos. Le avisé a mi equipo. El miércoles (el lunes fue el primer programa) yo no fui a la radio y no pensaba ir. A las 17:00 tuve el resultado y lo comuniqué al aire porque había tenido una gran demanda de colegas y de amigos pidiendo saber cuál era el resultado”.

Al otro día, otra noticia sorprendió y al principio asustó: Yolanda Sende de Sacco, la mamá de “Quique” que tiene 88 años, también estaba contagiada de Covid 19. El testeo se le realizó por precaución, luego de saberse del contagio de su hijo. La mujer vive en Bolivar, de donde es oriundo Sacco, pero tras decretarse la cuarentena obligatoria, el pasado 20 de marzo, el periodista se la llevó a su casa de Belgrano. Al igual que Sacco y Vidal, la mamá de “Quique” nunca tuvo síntomas, aunque por su edad y pertenecer al denominado “grupo de riesgo”, fue internada en una clínica de la ciudad de Buenos Aires.

Al cierre de la última edición de CARAS, el círculo íntimo de la pareja entre la política y el periodista afirmó que tanto María Eugenia, como Enrique y “Yoli”, como llaman a su mamá, continuaban sin síntomas y completando la cantidad de días de aislamiento necesarios para cumplir con los protocolos sanitarios. Por su evolución, a la madre del periodista estaban considerando darle el alta de la clínica para que siga cumpliendo un aislamiento domiciliario. Por otro lado, tanto Luna (19) como Agustín (22), hijos de Débora Pérez Volpin, que mantienen estrecho contacto con Sacco por ser sus “hijos del corazón”, así como Martita, la mamá de la recordada conductora de “Arriba Argentinos”, se realizaron los testeos y dieron negativo. En el equipo del programa de radio de Sacco, de diez integrantes, solo uno dio positivo. Aunque también es asintomático y está cumpliendo el aislamiento en buenas condiciones.



“Estoy bien. Siguiendo con este aislamiento estricto que exige descanso físico y mental. En el caso de María Eugenia, lo mismo. Y en el caso de mi mamá, que tiene 88 años, ella fue internada por precaución. Está bien. Sus estudios con respecto a la infección están muy bien. Está de buen ánimo, habla con sus amigas por teléfono. Esto para mí es una tranquilidad. Yo hablo con ella dos o tres veces por día y he hablado con los médicos. Sus parámetros son normales y los resultados de los estudios son muy buenos . No tiene ningún síntoma. Yo nunca pensé que me iba a pasar y el resultado me dio positivo. Hay que tener una mente amplia y solidaria. A cualquiera le puede pasar y hay que acompañar solidariamente”, expresó Sacco en exclusiva a este medio.