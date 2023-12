Virginia Gallardo sorprendió tiempo atrás al revelar su cercana relación con Javier Milei. En una conversación exclusiva con La Nación, la modelo señaló que tomó clases de economía con el ahora presidente de la Argentina.

Virginia Gallardo.

Según contó Virginia Gallardo al medio de comunicación, conoció a Javier Milei cuando él iba de invitado al programa "Polémica en el bar", donde ella tenía una participación. En busca de ampliar sus conocimientos en economía para poder estar a la par de los temas de actualidad, la bailarina decidió tomar clases con el actual novio de Fátima Flórez.

"Me pareció un estudioso. Le propuse tomar clases porque quería retomar ciertos conocimientos, y él aceptó de inmediato", contó Virginia Gallardo. Así, ambos se encontraron regularmente durante un largo periodo, profundizando en los conceptos económicos y formando una relación más allá de las cámaras.

El posteo de Virginia Gallardo a Javier Milei

Este domingo 10 de diciembre, día en que Javier Milei asumió como presidente de la nación, Virginia Gallardo le dedicó un sentido posteo en sus redes sociales con imágenes inéditas.

"La libertad es una filosofía de vida. Hoy es un día histórico y esto es parte de la mía", comenzó escribiendo la modelo. Y por último agregó: "Obvio que voy a presumir con estas fotos. No todos los días se es ex alumna particular del Presidente de la Nación".

Virginia Gallardo con Javier Milei.

En su entrevista a La Nación en agosto pasado, Virginia Gallardo señaló: "Lo considero una buena persona y un gran hombre, aunque prefiero no involucrarme en ciertos aspectos. Traté de guiarlo en lo televisivo, pero es su naturaleza. Como profesor, fue excelente, claro y paciente. Fue una experiencia enriquecedora".

Virginia Gallardo.

Virginia Gallardo se mostró en las clases con Javier Milei, los apuntes y los momentos de estudio. Además de que le firmó un libro.

Queda clara la gran admiración de la panelista hacia su exprofesor y que quedó una gran amistad entre ellos.