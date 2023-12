Los mejores memes del Rey Felipe VI tras presenciar la asunción presidencial de Javier Milei

Javier Milei asumió como presidente de Argentina y un inesperado protagonista se robó la atención y generó furor en las redes sociales: el rey Felipe VI de España.

Durante el acto de investidura de Milei, las cámaras captaron en varios momentos al Rey español, que se encontraba entre los invitados extranjeros.

El Rey Felipe VI, inadvertido protagonista, se convirtió en un fenómeno viral en las redes sociales tras ser sentado en las escalinatas del Congreso. Lo cierto es que los internautas sacaron a relucir su ingenio tras resaltar que los mandatarios tendrían que haber sido sentados en un lugar con sombra.

El monarca español suele incluir en su agenda las transiciones presidenciales de los países con los que busca establecer o reforzar lazos. Un momento que no pasó inadvertido fue cuando Javier Milei señaló que Argentina logró independizarse de España y que ahora deberíamos seguir creciendo. Las cámaras capturaron el rostro del Rey Felipe VI, quien no se inmutó para no generar polémica. Su presencia en la asunción del nuevo presidente revolucionó las redes sociales tras el encuentro en privado que ambos tuvieron antes de la jura.