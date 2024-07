Luego de confirmar que está en pareja hace un mes, Floppy Tesouro y, su nuevo amor, Salvador Becciu están en un viaje soñado como una primera mini luna de miel. La modelo y el empresario se fueron dos semanas de vacaciones para recorrer España e Italia.

Floppy Tesouro con su nuevo novio, Salvador Becciu

Floppy Tesouro habló con Ciudad Magazine y confirmó : "Estamos muy bien, pasando un gran presente. Salimos hace un mes" y, muy enamorado contó donde lo conoció: "Nos conocimos en el evento a beneficio de Pampita y Roberto García Moritán".

La modelo contó también que Salvador no tiene hijos y que aprovecharon a hacer estas vacaciones solos ya que "Moorea pasó la primer semana de vacaciones conmigo y ahora se fue a esquiar con su papá", hablamos de Rodrido Fernández Prieto, el ex marido de Floppy.

Salvador Becciu, la nueva pareja de Floppy Tesouro

Luego Floppy alagó mucho a su pareja y dijo que "Es lindo por dentro y por fuera. ¡Está claro!", pero luego la modelo detalló que opina sobre su nuevo amor "Es un amor de persona, romántico, caballero, detallista. Tiene muchas cosas que me gustan de un hombre. ¡Es un gran compañero!", concluyó Tesouro explicando por qué se enamoró de Salvador.

La anécdota de Floppy Tesouro y Salvador Becciu el día que se conocieron

En una entrevista para Infobae, con el periodista Darian 'Rulo' Schijman, Floppy confirmó que estaba en pareja y que mucho no quería hablar porque es muy reciente todo.

Floppy Tesouro de mini luna de miel con Salvador Becciu

Pero se la vio muy enamorada a la modelo y, además, contó la anécdota graciosa del día que conoció a Salvador. Recordemos que su primer encuentro fue en el evento a beneficio de Pampita y Roberto García Moritán, Floppy declaró que "Debo agradecerle mucho a Pampita y a Robert".

"Te vas a reír de la anécdota", comenzó diciéndole Floppy a Rulo. "Entro al evento y yo voy con Max, ¿viste? Mi amigo Max Orlandi que anda para todos lados conmigo. Y él (Salvador) creyó que era mi pareja", contó la modelo.

Luego agregó: "Entonces no se acercaba. Y le digo 'no, no', le digo 'no es mi pareja, es mi mejor amigo'". Y cuenta que Salvador le dijo: "Yo los ví, eran dos muñequitos de torta, estaban impecables. Y dije 'bueno, mirá que copado el marido de Floppy que charla con nosotros'", concluyó Floppy.

Floppy Tesouro y Salvador Becciu, muy enamorados

Luego en esa misma entrevista la modelo contó que Salvador: "Me vino a salvar el corazón". Floppy Tesouro está muy enamorada y muy segura de que encontró un gran compañero de vida.

C.S.