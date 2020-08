Sandra Borghi destrozó a Fabián Cubero tras los conflictos con Nicole y sus hijas

Ya recuperada del Coronavirus, Nicole Neumann retomó su lugar en "Nosotros a la Mañana" por eltrece y contó las cosas que vivió mientas padeció la enfermedad, su compañeros debatieron y ella afirmó: "Me vieron en el piso enferma y lidiando con tres chiquitas que también podrían estar enfermas. El problema era pisotearme y darme más con cualquier verdura que se inventó y se dijo de cosas que no sucedieron y que nadie pudo ver ni escuchar en mi casa porque no estaban", dijo con cara de pocos amigos.

Cuando Nicole hizo su descargo "el Pollo Alvarez" opinó del tema también pero quien "saltó" indignada fue su compañera Sandra Borghi quien apuntó todos su cañones a Fabián Cubero, exesposo de Nicole y padre de sus tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna, a quienes no vio durante la enfermedad de Nicole ni se acercó a darle una mano a quien fue su mujer.

"Acá hay un hombre que tiene hijas que no se está haciendo cargo de su lugar y que permite que dos personas (una víctima, porque es madre y tuvo que pasar por esta situación) y otra que es su pareja, a quien también tiene que cuidar y proteger lleguen a esta situación. A mí me hubiera encantado escuchar a Cubero poner arriba de una mesa la situación y decir 'tengo algo para decir'. Hay algo que está faltando en esta situación", dijo enfáticamente.

A todo esto, "Poroto" ¿seguirá llamado a silencio?