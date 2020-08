Jujuy Jiménez contó quién tomó la decisión de separarse y si volvería con Del Potro

Fueron varias las parejas que se separaron por la cuarentena y la pandemia mundial por el Coronavirus, sólo por nombrar algunas, Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés o bien Tini Stoessel y Sebastián Yatra. Pero una de la que más ruido causó, fue sin duda la ruptura de Sofía "Jujuy Jiménez y Juan Martín del Potro. En una entrevista con Jey Mammon para su programa en America "Estelita en Casa", la modelo y comunicadora dejó importantes revelaciones. Contó quién tomó la decisión de terminar con la convivencia y si volvería con él.

"Fui yo la que decidí volver a mi casa. Necesitaba aire, tomar distancia, y también saber qué nos pasaba y aprovechar la cuarentena para saber bien donde estábamos parados realmente. Y bueno, esto se fue estirando de forma indefinido y ahora estoy acá, en la casa de siempre, en Jujuy. No hubo cuernos ni nada por el estilo, todo se dio en buenos términos”, comenzó diciendo.

Finalmente Jey le preguntó si se daría una segunda chance con el tenista y ella no esquivó la pregunta: "No sé. La realidad es que lo quiero un montón. Soy más de dejar que la vida me sorprenda, trato de no planificar demasiado. No diría que no, que ni loca porque no es así, pero tampoco diría que sí porque lo re extraño, porque tampoco es esa la realidad"