Pampita elaboró una interesante teoría por la cual Cubero y Nicole se pelean todo el tiempo

Luego de defender a Nicole Neumann públicamente en su programa por Net Tv "Pampita On Line", tras los señalamientos que recibió cuando se dio a conocer la noticia de que había contraído Coronavirus, ahora Pampita llevó a la mesa de debate otro tema relacionado con la modelo y son sus constantes peleas con Fabián Cubero, su exmarido y con quien tiene a sus tres hijas.

En diálogo con el psicólogo Gabriel Rolón, Pampita, reflexionó sobre los escándalo de Neumann y "Poroto": “Hay una pareja de la que hablamos siempre, que es la de Nicole y Cubero, que están separados hace años y todavía no se pueden llevar bien. ¿Ahí qué pasa? ¿Uno de los dos quedó enamorado del otro? ¿Qué pasa? Porque para pelear se necesitan dos”.

Rolón, muy tranquilo respondió: “Me excuso de opinar de ese tema porque los conozco de algún modo y no me gusta opinar de personas de carne y hueso, sino de ideas. Pero te tomo la situación. ¿Sabés qué? El tiempo no siempre resuelve las cosas que no se han podido resolver de buena manera, hablando” dijo y concluyó...

“No sé cuan bien o mal se pueden llevar Nicole y Fabián pero espero que lo mejor posible porque tienen unas hijas divinas y un mundo por compartir todavía, te guste o no”.