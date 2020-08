VIDEO | Personajes: las hijas de Cinthia Fernández debutaron como youtubers

En el sillón favorito de su casa, la mellizas Bella, Charis y la pequeña Francesca, las hijas de Cinthia Fernández, con divertidas remeras estampadas con la leyenda "YouTube", grabaron su primer video junto a su mamá para la plataforma. Y aunque Cinthia anunció que aún no tuvo tiempo para crearles la cuenta a las niñas, todas participaron de un gracioso juego en donde había que responder preguntas con carteles de si o no.

"¡Queremos ser youtubers millonarias!", dijo una de las peques, mientras Cinthia moría de risa. Todas juntas, les pidieron a los usuarios que vean el video que se suscriban a su canal, aunque claro, algo imposible porque aún no fue creado. Cinthia contó que el juego que iban a jugar se llama "Yo nunca". Ella lharía preguntas y las nenas responderían "Sí" o "No", levantando cartelitos ntes mencionados que ellas pintaron.

"Yo nunca me casaría", dijo Cinthia. Fue entonces cuando las pequeñas levantaron las tres paletas que decían "No". Luego les preguntó si alguna vez tuvieron novio. "¡Nooooo!", gritaron las tres. "Horrible, horrible", dijo una. Luego la panelista les consultó si se habían copiado de una compañera, dos dijeron que sí y otra que no. Y además dos de ellas dijeron que le habían mentido a Cinthia, aunque una de ellas aseguró que siempre le dice la verdad.

Mira el desopilante video aquí...