La reacción de Nicole tras la negativa de Cubero a vivir en su casa para estar con sus hijas

Hablar de conflicto entre Nicole Neumann y Fabián Cubero no es ninguna novedad, ya es un tema de todos los días. El exmatrimonio jamás tuvo una buena relación y mucho más desde que él esta en pareja con Micaela Viciconte. Ni la modelo y panelista ni el excapitan de Vélez Sarsfield pudieron ponerse de acuerdo nunca en varios temas y con el positivo de ella por Coronavirus menos aún.

Esta última semana el foco estuvo en que ella le ofreció quedarse en cuarentena en su casa para que él pueda atender a las tres hijas que tiene juntos e incluso según contó Nicole, no tenía problemas en que el fuera con su pareja. Según "Nicky" él se negó y hay quienes dicen que él habría dicho: "No me voy a morir por no ver a las nenas 10 días".

En "Nosotros a la mañana" por eltrece, su compañero Ariel Wolman quiso hablar del tema. "¿Se había dicho que le ofreciste a Fabián Cubero ir a dormir a tu casa. Digo, no sé si es así esto?", le dijo. "Sí, obvio, le abrí las puertas de mi casa por si quería. Es lo que hubiera querido yo si el caso se hubiera dado al revés... Yo hubiera querido estar al lado de mis hijas", afirmó ella.

Finalmente cuando le preguntaron por qué se expareja le dijo que no y cuál fue su respuesta Nicole dio por terminado el tema con una fuerte definición: "Yo me hubiera colgado de la ventana para ver a mis hijas". ¡Durísima!