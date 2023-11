Sandro “volverá a cantar” en el Luna Park junto a una orquesta de 60 músicos

Sandro va a estar ahí, cantando junto a sus fans. Más vivo que nunca. “Va a ser algo glorioso, impactante”, le dice Olga Garaventa, la viuda de Roberto Sánchez, a CARAS, refiriéndose al espectáculo audiovisual “Sandro De Película Sinfónico”, con la producción integral de Ángel Mahler, quien junto a su hijo Damián Mahler (Estará a cargo de la orquesta Buenos Aires Pop, integrada por 60 músicos) dieron una entrevista en el Luna Park, donde se ofrecerá este espectáculo el próximo 22 de noviembre, fecha en que además se celebra el Día de la Música.

“Para nosotros es importante resaltar lo que es un ídolo popular argentino, valorizarlo con algo completamente original”, afirma Angel. A su lado, Damián agrega: “Sandro es uno de los exponentes más importantes de nuestra cultura, alguien que fue y sigue siendo muy querido”.

La voz de Sandro extraída de sus películas, cantando con una orquesta en vivo

En el show, “El Gitano” cantará junto a una orquesta en vivo, con su voz extraída de las grabaciones de fragmentos de sus películas. Sandro filmó 11 filmes entre 1969 y 1980. A través de pantallas gigantes especialmente instaladas en el estadio, el público podrá disfrutar de esas filmaciones originales en formato HD de 3C Films y Spitz Producciones.

La filmografía que se usará durante las dos horas incluirá, entre otros títulos, “Quiero llenarme de ti” (1969), “Gitano” (1970), “Embrujo de amor” (1971), “Operación Rosa Rosa” (1974) y “Subí que te llevo” (1980). Además se sumará “Tú me enloqueces” (co-protagonizada con Susana Giménez) en la además de actuar, el ídolo fue guionista y director.

“Estoy muy feliz porque es poner a Sandro otra vez en valor, si bien todo el mundo lo conoce y lo tiene presente. Es importante que su imagen siga vibrando y que esté entre la gente. Y con personas fabulosas como Damián y Angel que no lo van a hacer quedar mal”, comenta Olga. Angel agrega: “En el show no va a haber nadie que cante, salvo Sandro. Lo van a ver y escuchar como nunca. Va a ser un festejo. No sé cuánto durará el espectáculo en cartel. Con ‘Drácula’ iban a ser solo 40 funciones y duró 32 años. Con lo de Sandro empezamos el 22 de noviembre, después veremos”.

Por qué Olga Garaventa siente que es un regalo para homenajearlo

Olga está emocionada. Mira el Luna Park vacío y sabe que el alma de Roberto Sánchez la sobrevuela.

El ídolo se presentó allí en cuatro ocasiones: en 1962, con el grupo “Sandro y Los de Fuego” (debieron retirarse porque el público les arrojó monedas); en 1972, festejó su primera década como solista; en 1988, al cumplir 25 años de carrera; y en 2000, en un evento organizado por una empresa de cosméticos.

Y al juego de qué le dirían si lo tuvieran enfrente y debieran contarle cómo será “Sandro De Película Sinfónico”, Angel dice: “Yo le diría que lo disfrute, porque a partir de su obra, que ya es inmortal, con mi hijo Damián vamos a armar algo que nos pondrá a todos muy orgullosos”. Y Olga concluye: “Le diría que es un regalo para homenajearlo. Es un proyecto hecho con mucho amor y respeto. Le diría: ‘Roberto, espero que te guste mucho’”.

