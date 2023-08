Benjamín Vicuña se encuentra nuevamente en todos los medios porque resurgió nuevamente el rumor de un viejo amorío con Natalia Oreiro mientras grababan "Entre Caníbales". En medio de la polémica, Carmen Barbieri lanzó una inesperada crítica al actor chileno en su programa.

Mientras miraban en Mañanisíma distintos videos de la novela en la que participó el ex de Pampita junto a la actriz uruguaya, la conductora expresó que el actor tenía los labios muy finos y lo comparó con el inolvidable Sandro.

Imagen reciente de Benjamín junto a sus hijos.

"Puedo decir que besa bien, pero que tiene los labios finitos. No tiene labios", fue lo que expresó Carmen en su ciclo de Ciudad Magazine mientras intentaba imitar los labios del chileno.

Al ver que tanto Estefi Berardi como Pampito lo defendían, Carmen Barbieri cerró el tema y comentó: "Bueno, tienen razón, los labios tan finos por ahí no... pero tampoco es una boca carnosa. Boca carnosa era la que tenía Sandro, no está muchacho".

Qué dijo Benjamín Vicuña sobre la actriz con la que Pampita no quiere trabajar

Benjamín Vicuña sorprendió al hablar de las recientes declaraciones de Pampita en Socios del Espectáculo. "Ella tiene una vida, que va más allá de Benjamín. Las diferencias que pueda tener o no con una actriz, van mucho más allá de los diez años que estuvo en pareja conmigo", comenzó el actor.

Y Benjamín cerró el tema explicando que probablemente no tenga que las declaraciones no tengan que ver con él: "Me parece muy autorreferente que tiene que ver con mi historia. Me parece raro".

J.C.C