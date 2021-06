Santiago Almeyda habló por primera vez sobre el suicidio de su hermana

El actor y ex participante de Gran Hermano Santiago Almeyda visitó a Tomás Dente en Vino Para Vos por la pantalla de KZO y allí contó detalles desconocidos de su vida privada.

Durante la entrevista el actor habló del “recreo” que se tomó Santiago de los medios, esa distancia que decidió tomar y Almeyda confirmó que uno de los motivos fue el suicidio de su hermana hace 13 años.

“Fue un poco de todo la verdad, mi hermana que ya no está ese fue un gran motivo. Viste cuando tenés un gran golpe en tu vida y mirás al costado y en un momento frenás para cerrarte y pensar”, contó.

En ese momento en pantalla aparece una imagen de él junto a sus dos hermanos y Tomás le pregunta si quieren hablar y contar qué piensa cuando alguien ya no está y muere.

“Yo pienso que siempre está, es un ángel, una persona increíblemente buena, sana, sin maldad, una artista con todas las letra”, confesó Almeyda y continuó: “Los primeros años de su partida estaba enojado, triste y ahora empiezo a buscarle la vuelta para recordarla con alegría, ver su obra y tenerla desde ese lugar”.

“Se fue por su propia decisión, a uno le queda eso decir por qué se fue, qué pasó, en ese momento me agarró esa rabia o culpa de decir por qué no estuve ahí, qué pude hacer, pero con el tiempo me di cuenta que yo hice todo. El tiempo cura todo y uno va sanando”, finalizó.

El mal momento de Santiago Almeyda, de Gran Hermano: "Estoy prácticamente fundido"

Santiago Almeyda, ex participante de Gran Hermano, está pasando por un difícil momento y aseguró que en medio de la pandemia hoy por hoy está "fundido".

En una charla con El Espectador, el que fuera el participante de GH 2001, reveló: "Yo me dediqué a la gastronomía, así que con este tema de la pandemia estoy fundido. La verdad que es un desastre lo que pasó con nuestra actividad".

"Lo que pasó fue horrible, un verdadero desastre. Un verdadero golpe tremendo para toda la actividad. Lo que pasa es que a mí, por ahí, me pegó un poco más porque yo tenía restaurante en el Centro, que es una zona donde había oficinas, entidades del Estado, bancos... Todo lo que cerró y se mandó a la casa. Tanto esfuerzo por llegar ahí y se vino abajo de un momento a otro. Fue muy doloroso, sinceramente", continuó detallando su realidad.

"El restaurante estaba consolidado, imaginate, pero se vino abajo. Las distintas restricciones y el Centro, que quedó vacío, eso acabó todo. Igualmente, nosotros siempre estamos haciendo algo y yendo al frente, así que siempre tenemos la expectativa de que esto se termine para volver a emprender y a ponerle el pecho a todas las situaciones que se presenten. Siempre estamos en actividad y haciendo cosas", cerró esperando revertir la situación en la que se encuentra.