Santiago Artemis confesó que tuvo una adicción al alcohol

Santiago Artemis es uno de los referentes más importantes de la moda joven en Argentina. Siempre se mostró muy extravagante y muy reservado de su vida privada. Pero detrás de esa imagen, se camufló el drama que afrontó y luchó con el alcohol.

En un mano a mano con Tómas Dente, el diseñador contó como su abuela tomó las riendas de su vida y aseguró: “Me salvó definitivamente”, sintetizó. Para más tarde, ver un video de ella con palabras de cariño.

Artemis contó que no pudo vivir las etapas típicas de la adolescencia, ya que él era mormón. Cuando conoció la noche y la fiesta, la vida se les fue de la mano: “Me dijo ‘Santi no tiene quiero ver así, no tengo ganas de ver a mi nieto talentoso de esta manera’. Me hizo bien darme cuenta de que estaba ‘meando fuera del tarro’”.

El conductor de "Vino para vos" quiso saber como llegó esa decisión: “Tuvo que ver mucho la cuarentena y el llenar un vacío en mi vida que no se encontraba con drogas ni alcohol ni gente de mier… Se encuentra con quererse y respetarse a uno mismo”, explicó Artemis.

En esa época, se dedicaba solamente a trabajar y a ir a fiestas, un ritmo que no pudo sostener: “Las drogas fueron algo que fueron y vinieron. El alcohol fue algo que me dejó bastante marcado. Por tres o cinco meses no paré”.

Un día Artemis tomó la decisión y fue a rehabilitación: “Fue un placer porque me ayudó a tomar conciencia de donde estaba, a tener un espectro más grande de lo que estaba pasando y conocerme más todavía. Algo tenía que cambiar en mi vida. Lo hice, me salió, y hoy me encuentro mucho mejor que antes”. Gracias a su abuela, Artemis actuó en el momento justo: “No me convertí en alcohólico porque pedí ayuda antes de tiempo, pero estaba generando un problema en mi vida”.