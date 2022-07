Esta semana Santiago del Moro habló con el móvil de Implacables (El Nueve) y reveló detalles inesperados sobre el reality más famoso y con mayor historia en entre estos formatos, Gran Hermano. Según detalló Santi, toda la producción trabaja a contrarreloj para llegar a tiempo.

“Hasta el momento tenemos fecha de debut el 5 de septiembre, pero estamos trabajando contrarreloj porque se está armando desde cero”, aseguró el presentador, sobre el lanzamiento.

Santiago del Moro reveló la fecha de estreno de Gran Hermano.

“Estamos trabajando mucho, hay un grupo que labura, que hace la preselección, después se van llamando a los postulantes y esperamos que este año el casting sea también con gente un poco más grande, que se arme con diferentes grupos de personas, diferentes realidades, de acuerdo a la edad, al lugar de donde vengan”, comentó Santiago, sobre la expectativa que tienen para este Gran Hermano 2022 y sobre el proceso de selección.

El programa aún está en proceso de casting y ya hay varios personajes que se han dado a conocer debido a sus perfiles y propuestas como personajes dentro del reality de Telefe, el cual se espera que tenga ese toque clásico de reality puro, del que se hacía antes. “Los realities funcionaron toda la vida, después hay gente que le gusta más uno que otro, pero el reality funciona siempre y en este caso que me toca hacerlo a mí, el reality más importante del mundo, yo estoy muy agradecido”.

Santiago del Moro habló sobre la posible co conductora de Gran Hermano

En la entrevista con el móvil de Implacables, la periodista le consultó a Santi, si era cierto o no que Stefi Roitman sería su compañera de conducción, a lo que el presentador respondió sin mayores inconvenientes y terminó con los rumores.

“No tengo ni idea, seguramente van a buscar a un conductor o a una conductora para que haga el tema de la puerta y acompañe a los chicos en la entrada o salida. No sé quién hará ese trabajo este año, todavía no hay nadie definido”, aclaró Santiago del Moro, en los detalles de producción que dio sobre Gran Hermano 2022.