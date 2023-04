Santiago del Moro llegó de sus vacaciones familiares y rompió el silencio ante los rumores de una supuesta renuncia a seguir conduciendo Gran Hermano en su versión 2023 que se estrenará el 4 de diciembre.

En contacto con LAM, Santiago del Moro negó que haya renunciado y contrario a esas versiones, dio detalles de cómo viene el proceso de casting actual.

“Fue espectacular lo que pasó con Gran Hermano. Estamos muy felices y contentos. Terminamos cansados, duró más de lo que pensábamos, y bueno, acá estamos esperando por el próximo”, declaró el famoso conductor.

“Fue un programa que nos superó. Yo no esperaba tanta repercusión de la que tuvo. Fue un programa en el que hay que estar todos los días, con todo lo que pasaba y habían cosas que dependen de vos, del laburo que hacés al aire y después todo el laburo que pasa con el programa”, declaró Santiago del Moro sobre las emociones y sensaciones que le dejó Gran Hermano.

“No fue un simple programa de TV, sino que fue un programa que pasó o cruzó un montón de límites como es el caso de las redes y plataformas”, remarcó Santiago del Moro.

Santiago contó que están trabajando fuerte para la nueva entrega de Gran Hermano y reveló que a la fecha, hay tres veces el número de castings final con el que cerró GH 2022 su proceso de selección. “Hay tres veces más inscriptos a esta altura que el año pasado”.

En la entrevista con LAM, Del Moro fue consultado por Ale sobre MasterChef Argentina, ahora conducido por Wanda Nara. Según el conductor, no ha visto mucho el programa porque recién llegó, pero confesó que algo había visto.

“A mí me encanta MasterChef y me gustan los chicos. Wanda me encanta también. Tengo la mejor”, aseveró Santi.

Wanda Nara.

Ale le preguntó la opinión a Santiago sobre los tuits que Wanda Nara compartía en los que elogiaban el trabajo de ella como conductora y su labor la ponían como una “mejor conducción” ante la de él.

“No sé, eso pregúntaselo a ella, yo no contesto cosas que no digo yo. Los demás no me interesan”, remarcó Santiago del Moro y aclaró que con Wanda Nara tiene la mejor relación.

