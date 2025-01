Sara Stewart Brown habló de la herencia de Jorge Lanata tras su muerte: “Estamos tranquilos”

Sara Stewart Brown, exesposa de Jorge Lanata y madre de su hija menor, Lola, rompió el silencio y habló por primera vez sobre la herencia millonaria que será objeto de disputa tras el fallecimiento del reconocido periodista. En este contexto, los bienes se deberán dividir entre su última esposa, Elba Marcovecchio, y sus dos hijas, Bárbara y Lola.

Jorge Lanata falleció a sus 64 años el pasado 30 de diciembre de 2024. Además de haber dejado un legado enorme en el periodismo argentino, dejó una herencia millonaria que deberán repartir sus familiares, quienes seguramente entrarán en una disputa, ya que en los últimos meses mientras el conductor estuvo internado, salieron a la luz las fuertes tensiones entre su cónyuge, sus exesposas y las hijas del periodista.

Jorge Lanata y Sara Stewart Brown.

Entre los bienes que conforman el patrimonio de Lanata se encuentran propiedades de alto valor, incluyendo una casa en el norte del Gran Buenos Aires y un departamento en el Palacio Estrugamou, donde residió el conductor. Además, en Estados Unidos tiene un departamento en Nueva York y otro en Miami. La herencia abarca derechos intelectuales asociados a su prolífica carrera en los medios, como programas de televisión, libros y documentales.

La posición de Sara Stewart Brown frente a la herencia de Jorge Lanata

Frente a este próximo litigio, Sara Stewart Brown habló con Puro Show y dejó en claro su postura al respecto: “Yo no pincho ni corto en el tema. No cumplo ningún rol. Espero sí que se dé todo dentro de la ley, pero nada más. A mí no me corresponde meterme”.

Aunque su hija Lola es una de las herederas legítimas, Sara aseguró que no intervendrá en el proceso. En relación a su vínculo con Marcovecchio, reconoció: “Nunca pude tener buena llegada, pero ya está. ¿Si lo haría ahora? No importa, creo que no, pero nunca se sabe”.

Reflexionando sobre los primeros días sin Lanata, "Kiwita" compartió: “Con Lola estamos bien. Fue un año duro, meses muy difíciles, pero estamos tranquilos porque hicimos lo posible por acompañar, por estar... Jorge tuvo mil vidas y las vivió con todo... no queda pesar”.

Con una mezcla de nostalgia y calma, también recordó los momentos más entrañables junto al periodista: “Nos estamos acomodando. Por ahora, un poco perdidas, pero vamos de a poco. Estamos en paz y eso es lo mejor. Nos acordamos de él con mucha risa porque era un disparate. Recordamos las cosas que hacía, los quilombos en los que nos metía y eso nos da alegría”.

Por primera vez frente a una cámara desde la partida de Jorge Lanata, Sara Stewart Brown dejó clara su postura respecto a la disputa por la herencia y afirmó que confía en que la Justicia resolverá el tema. Con una actitud serena, destacó el legado de quien fuera no solo una figura icónica del periodismo, sino también un hombre que vivió su vida al máximo.