Finalmente, Sara Stewart Brown, exesposa de Jorge Lanata, rompió el silencio y se refirió públicamente al reciente fallecimiento del periodista. En un emotivo hilo en la red social X, destacó la importancia que tuvo él en su vida, compartió reflexiones y recordó momentos íntimos.

El sentido mensaje de despedida de Sara Stewart Brown a Jorge Lanata

Estuvieron casados por casi dos décadas, tuvieron una hija en común y hasta ella le donó su riñón para un trasplante cruzado que le salvó la vida al periodista en 2015. Su palabra era importante y esperada.

Jorge Lanata y Sara Stewart Brown

La muerte de un ser querido puede generar entre sus allegados distintas reacciones ante esa pérdida, motivadas por un sinfín de factores. Hay quienes necesitan hablarlo o expresarse enseguida y quienes prefieren elegir el silencio como forma de sobrellevar el duelo. Sara Stewart Brown transitó los primeros días de la partida de Jorge Lanata sin hacer declaraciones públicas. Sin embargo, en las últimas horas Sara subió un hilo de mensajes en la red social X a través de su cuenta @Kiwita donde hizo una especie de homenaje personal a su expareja, reflexionó sobre cómo era la vida con él y recordó algunas situaciones familiares.

Jorge Lanata, Sara Stewart Brown y su hija Lola

“Hace días quiero escribir algo y no me sale nada. O más bien me sale todo. Cada cosa que escribo me parece poco o que no le hace justicia, especialmente porque él tan bueno con las palabras y yo tan disléxica”, comenzó escribiendo Sara. Y continúo: “Lanata tuvo mil vidas y tuve el privilegio de ser testigo de algunas de ellas. Así que voy a arrancar un hilo para ir dejando al azar, mis recortes personalísimos y desordenados, sepan disculpar la desprolijidad, son días de revolver, leerlo, mirarlo y sentirlo mucho más”.

Jorge Lanata junto a Sara Stewart Brown y sus hijas Lola y Bárbara

Sara Stewart Brown fue la tercera esposa de Jorge Lanata y estuvieron juntos desde 1998 hasta el 2016 cuando se separaron. En ese lapso tuvieron una hija, Lola, y vivieron uno de los momentos más delicados de la salud del periodista que pudo ser sobrellevado gracias a la donación de un riñón de Sara a un joven de 22 años, para que su pareja recibiera otro de la madre del chico.

Sara dedicó unas líneas a reflexionar sobre la relación que la unió con Lanata: “Fuimos mil cosas, amigos, amantes, pareja, amigos, nos embarcamos en cada delirio y vivimos dramones, la vida cerca de Lanata siempre fue un trampolín ida y vuelta entre el disparate y la adrenalina, mil veces mi maestro, a veces su enfermera, fuimos esposos, después ex, pero amigos siempre amigos y confidentes”.

Reconoció, además, que por momentos la relación no era fácil: “Y nos puteamos, como corresponde, un millón de veces, siempre de Ud. Nos separamos dos veces, la primera duró poco, yo había logrado cultivar con éxito cierto perfil bajísimo pero la separación fue muy pública en plena época de la ruta del dinero, y esa vez un día después de separarnos hizo esto”.

También subió un fragmento de un programa de Jorge Lanata donde el conductor compartió con sus televidentes un video sobre qué es lo importante en la vida y que, sin nombrarla, él se lo dedica a ella.

No faltaron momentos de la vida familiar, por ejemplo, cuando festejaron año nuevo en París allá por el 2008, un texto que le escribió él cuando ella encontró a su madre biológica.

Finalmente reflexionó cómo fue su vínculo con Lanata tras la separación: “Lo bueno cuando te separas y seguís queriendo bien es que perdés la cotidianidad que saca a flor de piel las cosas que te irritan del otro, y si además hiciste un amigo, un compañero y te entendés, podes cultivar una relación inquebrantable”.